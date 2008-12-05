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Криворотова Валерия Александровна
Криворотова Валерия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2008
Пол
Женский
Отец
Криворотов Александр Алексеевич
1981 г.р.
Мать
Михайлова Ирина Алексеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2008
Отец:
Криворотов Александр Алексеевич
Мать:
Михайлова Ирина Алексеевна
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