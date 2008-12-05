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Криворотова Валерия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2008

Отец: Криворотов Александр Алексеевич

Мать: Михайлова Ирина Алексеевна