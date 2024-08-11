Авдотья Андреева
Место рожденияКалужская область, село Посконь
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1781
Сын: Моисей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно