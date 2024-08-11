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Авдотья Андреева

Место рождения

Калужская область, село Посконь

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Иван Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Моисей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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