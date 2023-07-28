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Полкунов Фёдор Павлович

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Место рождения

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.12.1914 ст.

Дата смерти

03.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914 ст.

Отец: Полкунов Павел Иванович

Мать: Полкунова Пелагея Михайловна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.03.1937

Жена: Полкунова Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Полкунов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна

Бусиново, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1946

Сын: Полкунов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна

Бусиново, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1950

Сын: Полкунов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна

Бусиново, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
03.04.1989
Москва, город федерального значения Москва