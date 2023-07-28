Полкунов Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1914 ст.
Дата смерти03.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914 ст.
Бракосочетание
08.03.1937
Жена: Полкунова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Сын: Полкунов Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1946
Сын: Полкунов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1950
Мать ребёнка: Полкунова Лидия Ивановна
Смерть
03.04.1989