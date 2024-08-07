Шугаева Ульяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугаева Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачнева (Синянская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синянский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синянская Вера Михайловна

Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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