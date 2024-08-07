Шугаева Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачнева (Синянская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синянский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синянская Вера Михайловна
Отец ребёнка: Синянский Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно