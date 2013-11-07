Гонин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1940
Дата смерти07.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Макарова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
13.04.1966
Дочь: Воробьева Галина Константиновна
Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
01.04.1968
Дочь: Тутынина Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна
Смерть
07.11.2013