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Гонин Константин Николаевич

Место рождения

Ключики, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

02.06.1940

Дата смерти

07.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940

Отец: Гонин Николай Федорович

Мать: Гонина Елизавета Федоровна

Ключики, Сарсинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Макарова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна

Октябрьский, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1966

Дочь: Воробьева Галина Константиновна

Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
01.04.1968

Дочь: Тутынина Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Гонина Валентина Максимовна

Октябрьский, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
07.11.2013
Октябрьский, Октябрьский муниципальный район, Пермский край