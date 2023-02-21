Кадышников Прокопий Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кадышников Андреян Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кадышникова Марья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ефросинья Евстафьевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кадышникова Анисья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ефросинья Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Евстафьевна