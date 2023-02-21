Кадышников Прокопий Андреянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Прокопий Андреянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кадышников Андреян Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кадышникова Марья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ефросинья Евстафьевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кадышникова Анисья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ефросинья Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Евстафьевна