Ксения? Яковлева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения? Яковлева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Ильин

Рождение ребёнка
08.01.1836

Дочь: Домна (Доминикия) Александрова

Отец ребёнка: Александр Ильин

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1845

Сын: Пётр? Александров

Отец ребёнка: Александр Ильин

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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