Ксения? Яковлева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Ильин
Рождение ребёнка
08.01.1836
Дочь: Домна (Доминикия) Александрова
Отец ребёнка: Александр Ильин
Рождение ребёнка
24.07.1845
Сын: Пётр? Александров
Отец ребёнка: Александр Ильин
Смерть
Неизвестно