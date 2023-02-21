Герошенко Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малыгин Сергей Александрович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.12.2008
Дочь: Герошенко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.2012
Дочь: Герошенко Софья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно