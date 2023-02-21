Герошенко Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герошенко Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.
2012 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малыгин Сергей Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.12.2008

Дочь: Герошенко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.2012

Дочь: Герошенко Софья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Сергей Александрович