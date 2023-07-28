Седова (Лёвина) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Лёвина) Екатерина Никитична

Место рождения

Игнатовское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

02.07.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатовское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Сын: Седов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Седов Алексей Яковлевич

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.12.1912

Дочь: Красавина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Седов Алексей Яковлевич

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.07.1934
Москва, город федерального значения Москва
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