Седова (Лёвина) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти02.07.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Седов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1912
Дочь: Красавина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Седов Алексей Яковлевич
Смерть
02.07.1934
Москва, город федерального значения Москва
декомпенсированный порок сердца