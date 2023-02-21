Шипицын Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицын Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
Неизвестно