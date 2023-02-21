Шипицын Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицын Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шипицын Григорий Никитич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шипицын Николай Никитич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шипицын Андрей Никитич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
Неизвестно