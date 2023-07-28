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Овсянников Яков Власов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Овсянников Власий Арсениев

Мать: Овсянникова Елена Феодосиева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно