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Овсянников Яков Власов
Овсянников Яков Власов
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Место рождения
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Овсянников Власий Арсениев
Около 1871 г.р.
Мать
Овсянникова Елена Феодосиева
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Овсянников Власий Арсениев
Мать:
Овсянникова Елена Феодосиева
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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