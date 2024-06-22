Засыпкин Афанасий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1841 ст.
Отец: Засыпкин Дементий Елисеевич
Мать: не указана
Дата указана в РС9 Коневской волости. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2469 л.74 семья № 171
Упоминание
15.10.1850 ст.
Трошкова, Шадринский округ, Уральская область
Ревизская сказка Коневской волости: 9 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2469 л.74 семья № 171
Смерть
Неизвестно