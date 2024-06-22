Засыпкин Афанасий Дементьевич 02.05.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Засыпкин Афанасий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1841 ст.

Отец: Засыпкин Дементий Елисеевич

Мать: не указана

Дата указана в РС9 Коневской волости. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2469 л.74 семья № 171
Упоминание
15.10.1850 ст.
Трошкова, Шадринский округ, Уральская область
Ревизская сказка Коневской волости: 9 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2469 л.74 семья № 171
Смерть
Неизвестно

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