Манерова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1918
Сын: Манеров Анатолий Иоаннович
Отец ребёнка: Манеров Иоанн Павлович
Большая Дегтяровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно