Манерова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манерова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Манеров Анатолий Иоаннович

Отец ребёнка: Манеров Иоанн Павлович

Большая Дегтяровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манеров Иоанн Павлович

Смерть
Неизвестно