Хусаинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Яппар Зиннатуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Хусаинов Гаян Зиннатуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Смерть
Неизвестно

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