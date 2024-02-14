Гафуров Зариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафуров Зариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Гафуров Биктимир

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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