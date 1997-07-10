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Тимакин Александр Сергеевич

Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1997

Отец: Тимакин Сергей Кузьмич

Мать: Тимакина Антонина Алексеевна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область