Анисимова (Миронова) Нина Романовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946
Отец: не указан
Бракосочетание
07.10.1967
Рождение ребёнка
26.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Иван Маркович
Рождение ребёнка
04.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Иван Маркович