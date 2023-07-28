Анисимова (Миронова) Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Миронова) Нина Романовна

Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

19.06.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946

Отец: не указан

Мать: Миронова Вера Никифоровна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
07.10.1967

Муж: Анисимов Иван Маркович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Иван Маркович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Иван Маркович