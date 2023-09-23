Сачкова Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?

Отец: Сачков Илья

Мать: Сачкова Тамара Егоровна

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