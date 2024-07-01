Сычова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Дочь: (Сычова) Мария Панфириева
Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: (Сычова) Васса Панфириева
Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Сычёв (Сычов) Корнилий Панфириев
Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: (Сычова) Марфа Панфириева
Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев
Смерть
Неизвестно