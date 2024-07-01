Сычова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычов Панфирий Терентиев

Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Дочь: (Сычова) Мария Панфириева

Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Дочь: (Сычова) Васса Панфириева

Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Сычёв (Сычов) Корнилий Панфириев

Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: (Сычова) Марфа Панфириева

Отец ребёнка: Сычов Панфирий Терентиев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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