Вятлева (Мирьина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вятлева (Мирьина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирьин Андрей

Мать: Марьина Наталья

Рождение ребёнка
1937

Сын: Вятлев Виктор

Отец ребёнка: Вятлев Ефим

Рождение ребёнка
1941

Сын: Вятлев Александр

Отец ребёнка: Вятлев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вятлев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вятлев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вятлев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вятлев Ефим

Смерть
Неизвестно