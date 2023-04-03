Вятлева (Мирьина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирьин Андрей
Мать: Марьина Наталья
Рождение ребёнка
1937
Сын: Вятлев Виктор
Отец ребёнка: Вятлев Ефим
Рождение ребёнка
1941
Сын: Вятлев Александр
Отец ребёнка: Вятлев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вятлев Ефим
Смерть
Неизвестно