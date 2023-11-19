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Вороненков Николай Сергеевич

Место рождения

Терехово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.11.1903 ст.

Дата смерти

05.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903 ст.

Отец: Вороненков Сергей Иванович

Мать: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова

Терехово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3340, стр. 259
Смерть
05.11.1942
Убит в бою. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Юхновский р-н, д. Рыляки, восточнее, 250 м, роща Источник информации: ЦАМО Фонд 58, Опись 818883, Дело 264

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