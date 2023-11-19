Вороненков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1903 ст.
Дата смерти05.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903 ст.
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3340, стр. 259
Смерть
05.11.1942
Убит в бою. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Юхновский р-н, д. Рыляки, восточнее, 250 м, роща Источник информации: ЦАМО Фонд 58, Опись 818883, Дело 264