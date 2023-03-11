Корсунов Владимир Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952
Отец: Корсунов Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1975
Сын: Корсунов Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Корсунова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1983
Дочь: Таранова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Корсунова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно