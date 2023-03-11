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Корсунов Владимир Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952

Отец: Корсунов Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1975

Сын: Корсунов Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Корсунова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1983

Дочь: Таранова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Корсунова Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Надежда Алексеевна