Степанов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Степанов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семенова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна
Россия Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Дергачино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно