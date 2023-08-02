Степанов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Степанов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семенова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна

Россия Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Дергачино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Степанова Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Ирина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно