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Хаматов Макар Петрович
Хаматов Макар Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Хаматов Петр
Мать
Колесник Татьяна Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.2014
Отец:
Хаматов Петр
Мать:
Колесник Татьяна Владимировна
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