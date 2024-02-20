Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1852 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тулатов Афако

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тулатов Хасако (Хакяша)

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тхостова (Тулатова) Дзго

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

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