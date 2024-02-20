Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тулатов Афако
Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Тхостова (Тулатова) Дзго
Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович