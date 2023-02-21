Шалагин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1973

Сын: Шалагин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шалагина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шалагина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослякова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шалагина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шалагина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шалагина Галина

Смерть
Неизвестно