Костин Алексндр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1999
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.12.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область