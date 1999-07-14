Костин Алексндр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Алексндр Юрьевич

Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

14.07.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1999

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
25.12.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область