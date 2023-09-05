Французова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1872
Сын: Французов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Французов Андрей Григорьевич
Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно