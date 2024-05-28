Захаров Александр Федорович
Место рожденияд. Мишино
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Мария Сергеевна
Военная служба
?.04.1942
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Воинское звание красноармеец Воинская часть 424 раб. бат.
Пропал без вести (военное)
?.07.1943
Смерть
Неизвестно