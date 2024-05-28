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Захаров Александр Федорович

Место рождения

д. Мишино

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Сергеевна

Военная служба
?.04.1942
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Воинское звание красноармеец Воинская часть 424 раб. бат.
Пропал без вести (военное)
?.07.1943
Смерть
Неизвестно

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