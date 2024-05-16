Шестаков Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Дмитрий

Шестаков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Дмитрий Дмитревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Шестаков Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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