Пешков Епифан ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Епифан ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Пешков Иван Епифанович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пешков Стефан Епифанович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Пешков Андриян Епифанович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Фрол Епифанович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Смерть
Неизвестно