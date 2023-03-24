Пешков Епифан ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1894
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Пешков Андриян Епифанович
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Еврасиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно