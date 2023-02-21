Смелова Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1920

Сын: Смелов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Горячева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно