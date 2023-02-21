Смелова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1920
Сын: Смелов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Горячева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно