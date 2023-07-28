Сухопарова (Бобина) Алефтина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1885
Дата смерти26.05.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1885
Отец: Бобин Яков Васильевич
Мать: Бобина Марья Николаевна
Бракосочетание
12.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1908 ст.
Сын: Сухопаров Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1909
Дочь: Короткая Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Сухопаров Кирилл Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Сын: Сухопаров Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич
Смерть
26.05.1967