Сухопарова (Бобина) Алефтина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Бобина) Алефтина Яковлевна

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Место рождения

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд

Дата рождения

04.07.1885

Дата смерти

26.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1885

Отец: Бобин Яков Васильевич

Мать: Бобина Марья Николаевна

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
12.11.1907 ст.

Муж: Сухопаров Афанасий Васильевич

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1908 ст.

Сын: Сухопаров Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1909

Дочь: Короткая Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Сухопаров Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Сын: Сухопаров Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сухопаров Афанасий Васильевич

Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд
Смерть
26.05.1967
Васильевская, Леонтьевская волость, Вельский уезд