Константин
Место рождения
Дата рождения10.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горбачёва) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горбачёва) Анна Андреевна