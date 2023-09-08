Пономарёв Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1925
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1925
Отец: Пономарёв Дементий
Мать: Пономарёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Александр
Мать ребёнка: Пономарёва Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Виктор
Мать ребёнка: Пономарёва Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Софья
Смерть
1990