Пономарёв Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1925

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1925

Отец: Пономарёв Дементий

Мать: Пономарёва Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Александр

Мать ребёнка: Пономарёва Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Виктор

Мать ребёнка: Пономарёва Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Софья

Смерть
1990
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