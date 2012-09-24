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Ефимович Владислав Александрович

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

24.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2012

Отец: Ефимович Александр Владимирович

Мать: Ефимович Оксана Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край