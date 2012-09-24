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Ефимович Владислав Александрович
Ефимович Владислав Александрович
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
24.09.2012
Пол
Мужской
Отец
Ефимович Александр Владимирович
1976 г.р.
Мать
Ефимович (Перевалова) Оксана Сергеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2012
Отец:
Ефимович Александр Владимирович
Мать:
Ефимович Оксана Сергеевна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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