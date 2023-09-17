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Белов Александр Васильевич

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Место рождения

д. Дорки, Палехский район.

Дата рождения

04.12.1908

Дата смерти

17.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908

Отец: Белов Василий

Мать: Белова Варвара

д. Дорки, Палехский район.
Рождение ребёнка
25.09.1934

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна

Кузнечиха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Потом переехали в Сталиногорск, после переехали в д. Дерягино
Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Белов Константин Александрович

Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
25.08.1945

Сын: Белов Николай Александрович

Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна

Кузнечиха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна

Упоминание
Неизвестно
Родился в д. Дорки, Палехского района. Позже переехал в д. Кузнечиху, где он и женился. После войны, когда вернулся с фронта переехали с семьёй в г. Сталиногорск (Новомосковск). Дочь Софья в 1955 г. п... Показать все
Смерть
17.11.1983
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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