Белов Александр Васильевич
Место рожденияд. Дорки, Палехский район.
Дата рождения04.12.1908
Дата смерти17.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908
Отец: Белов Василий
Мать: Белова Варвара
д. Дорки, Палехский район.
Рождение ребёнка
25.09.1934
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна
Потом переехали в Сталиногорск, после переехали в д. Дерягино
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Белов Константин Александрович
Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1945
Сын: Белов Николай Александрович
Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
24.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Федосия Павловна
Упоминание
Неизвестно
Родился в д. Дорки, Палехского района. Позже переехал в д. Кузнечиху, где он и женился. После войны, когда вернулся с фронта переехали с семьёй в г. Сталиногорск (Новомосковск). Дочь Софья в 1955 г. п... Показать все
Смерть
17.11.1983
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область