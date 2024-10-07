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Шилин Борис Захарович

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Место рождения

Новоалексеевка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1916

Отец: Шилин Захар Андреевич

Мать: Шилина (-) Прасковья Петровна

Новоалексеевка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилина Галина Борисовна

Мать ребёнка: Шилина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилин Борис Борисович

Мать ребёнка: Шилина Зинаида

Призыв на военную службу
15.10.1937
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Военная награда
26.02.1943
Орден Великой Отечественной Войны 2-ой степени
Военная награда
03.10.1944
Орден Великой Отечественной Войны 1-ой степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1947
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.04.1953
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно

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