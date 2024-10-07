Шилин Борис Захарович
Место рождения
Дата рождения25.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилина Галина Борисовна
Мать ребёнка: Шилина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилина Зинаида
Призыв на военную службу
15.10.1937
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Военная награда
26.02.1943
Орден Великой Отечественной Войны 2-ой степени
Военная награда
03.10.1944
Орден Великой Отечественной Войны 1-ой степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1947
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.04.1953
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно