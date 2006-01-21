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Самоганова Александра Руслановна
Самоганова Александра Руслановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2006
Пол
Женский
Отец
Самоганов Руслан
1980 г.р.
Мать
Бадмацыренова-Самоганова Елена Михайловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2006
Отец:
Самоганов Руслан
Мать:
Бадмацыренова-Самоганова Елена Михайловна
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