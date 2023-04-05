Заплетина Пелагея Степановна
Место рожденияВыборное
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Выборное
Рождение ребёнка
1736
Сын: Заплётин Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Заплётин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Заплётин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Заплётин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно