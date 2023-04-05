Заплетина Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплетина Пелагея Степановна

Место рождения

Выборное

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Выборное
Рождение ребёнка
1736

Сын: Заплётин Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Заплётин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Заплётин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Заплётин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно