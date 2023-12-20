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Борзов Филип Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Борзов Исай Евстафиев

Мать: Борзова Параскева Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Елена Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Борзова) Настасья Филипова

Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Борзов Николай Филипов

Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Борзов Марк Филипов

Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Прокофий Филипов

Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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