Борзов Филип Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Борзова) Настасья Филипова
Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борзов Марк Филипов
Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Борзова Елена Никифоровна
Смерть
Неизвестно