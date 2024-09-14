Кутукова (Тушева) Елизавета Борисовна
Место рожденияЧаплыгин
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Тушев Борис Васильевич
Мать: не указана
Дочь города Раненбурга пригородной слободы государственного крестьянина Бориса Васильева Тушева
Бракосочетание
14.02.1887
Свидетели: Иван Кутуков крестьянин 1848, Николай Полянский крестьянин 1860 Запись о браке №6, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерни... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович
Запись о рождении №74, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893
Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович
запись о рождении №36, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1895
Дочь: (Кутукова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович
запись о рождении №52, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно