Кутукова (Тушева) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова (Тушева) Елизавета Борисовна

Кутукова (Тушева) Елизавета Борисовна

Место рождения

Чаплыгин

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тушев Борис Васильевич

Мать: не указана

Дочь города Раненбурга пригородной слободы государственного крестьянина Бориса Васильева Тушева
Бракосочетание
14.02.1887

Муж: Кутуков Степан Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Свидетели: Иван Кутуков крестьянин 1848, Николай Полянский крестьянин 1860 Запись о браке №6, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерни... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Сын: Кутуков Петр Степанович

Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович

Запись о рождении №74, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Кутуков Федор Степанович

Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
запись о рождении №36, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: (Кутукова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Кутуков Степан Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
запись о рождении №52, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.