Евсеева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева Александра

Евсеева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсеев Сафрон

Нижнее Бишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Смерть
1953