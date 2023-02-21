Сопова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978

Отец: Костомаров Иван Кузьмич

Мать: Костомарова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.2000

Дочь: Сопова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.2013

Дочь: Сопова Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич