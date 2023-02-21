Сопова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978
Рождение ребёнка
09.07.2000
Дочь: Сопова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.2013
Дочь: Сопова Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Сопов Виталий Николаевич