Останина (Бортникова) Ирина Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Бортникова) Ирина Панкратова

Место рождения

поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

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ПЗ
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Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Варфоломей Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762