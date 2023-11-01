Черентаева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоблев Павел
Рождение ребёнка
?.12.?
Дочь: Скоблева Александра Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2010
Сын: Черентаев Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Черентаев Алексей Викторович