Черентаева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоблев Павел

Рождение ребёнка
?.12.?

Дочь: Скоблева Александра Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черентаев Алексей Викторович

Рождение ребёнка
19.02.2010

Сын: Черентаев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Черентаев Алексей Викторович

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