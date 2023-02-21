Мухлади Николай Федорович (Тодорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.
Сын: Мухлади Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мухлади Варвара Георгиевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно