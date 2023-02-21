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Мухлади Николай Федорович (Тодорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Мухлади Варвара Георгиевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.

Сын: Мухлади Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мухлади Варвара Георгиевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно