Заволокин Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1902
Дата смерти08.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1932
Сын: Заволокин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Кувшинова Просковья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1937
Дочь: Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Кувшинова Просковья Яковлевна
Смерть
08.01.1988