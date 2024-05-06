Заволокин Федор Тимофеевич 02.07.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заволокин Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1902

Дата смерти

08.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Просковья Яковлевна

Рождение ребёнка
02.07.1932

Сын: Заволокин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кувшинова Просковья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.08.1937

Дочь: Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Кувшинова Просковья Яковлевна

Смерть
08.01.1988

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