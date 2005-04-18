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Мингалева Нелли Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2005

Отец: Мингалев Сергей Владимирович

Мать: Мингалева Александра Николаевна