Владимирова Варвара Малофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смерти17.12.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1841 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.
Дочь: Митрошкина Марина Лукьяновна
Отец ребёнка: Владимиров Лука (Лукьян) Владимирович
Рождение ребёнка
19.10.1864 ст.
Сын: Владимиров Яков Лукьянович
Отец ребёнка: Владимиров Лука (Лукьян) Владимирович
Смерть
17.12.1896 ст.
от старости