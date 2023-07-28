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Владимирова Варвара Малофеевна

Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

17.12.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

NR
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.09.1841 ст.

Муж: Владимиров Лука (Лукьян) Владимирович

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.

Дочь: Митрошкина Марина Лукьяновна

Отец ребёнка: Владимиров Лука (Лукьян) Владимирович

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1864 ст.

Сын: Владимиров Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Владимиров Лука (Лукьян) Владимирович

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.12.1896 ст.
Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
от старости